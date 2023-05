„Wir singen alles, was uns Spaß macht“, heißt es auf der Homepage zu dem auf eineinhalb Jahre angelegten Vorhaben. Ein Konzert soll es beenden.

Klassiker werden von den jungen Leuten ebenso gesungen wie Popsongs und Stücke aus Musicals, aktuell „König der Löwen“. Was genau gesungen wird, darüber können die Mitglieder des in Zeiskam neugegründeten Projektchors mitentscheiden. „Es wird digital gesammelt und gevotet“, berichtet Chorleiter Jonas Kaika. „Ich bin mal gespannt, was noch dazu kommt.“

Geprobt wird seit Ostern immer donnerstagabends im Alten Bauernhof. Dort soll auch am 30. November 2024 das Abschlusskonzert stattfinden. Dabei sollen mit instrumentaler Begleitung etwa 20 Stücke „quer durchs erarbeitete breite Spektrum vorgetragen werden“.

Werbetrommel gerührt

Derzeit machten 15 Teenager und junge Erwachsene im Projektchor mit. Kaika, der als Zielgruppe die Altersklasse „elf bis U30“ nennt, hofft, dass es 20, 30 werden. Dabei setzt der 24-Jährige nicht nur auf Mundpropaganda, sondern es wurden nach seinen Angaben zu Werbezwecken auch ein Faltblatt und ein Video erstellt. Darüber hinaus habe man das Vorhaben auch an weiterführenden Schulen vorgestellt.

Hintergrund des neuen Angebots der Liederkranz-Chöre ist der Mangel an jungen Sängern. Angesichts des breiten Freizeitangebots hat man sich beim „Liederkranz“ Gedanken über eine weitere Alternative gemacht und wie man die jungen Leute fürs Singen begeistern kann. Dabei sei man auf die Idee mit dem Projektchor gekommen. Der singe zunächst nur zeitlich begrenzt, eben bis zum Abschlusskonzert. Wie es danach weitergeht, werde man dann sehen. Um möglichst wenig Hürden aufzubauen, müssen die Projektchor-Teilnehmer weder Mitglied werden, noch Beiträge an den „Liederkranz“ zahlen, der für die Kosten aufkommt, erklärt Kaika. Man müsse nur vorbeikommen.

Kaika erzählt, dass er kein ausgebildeter Chorleiter, sondern ein Autodidakt ist, der sich vieles selber beigebracht hat. Schon früh habe er sich für die Musik begeistert, spiele seit 15 Jahren Klavier. In seiner Freizeit habe er schon wiederholt Musikstücke komponiert und arrangiert.

Info