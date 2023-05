Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

STEINWEILER. Senioren in Steinweiler können in Zukunft wohl ihr Bargeld nach Hause gebracht bekommen. Ab 1. Juli richtet die Sparkasse einen Bringdienst ein, verriet Nadine Sommer-Helck (SPD), die bei der Sparkasse angestellt ist, in der Ratssitzung am Donnerstag.

Hintergrund der Aussage war eine Anfrage von Markus Marz (SPD). Der wollte wissen, ob es nicht möglich sei, dass nach der Schließung der Sparkassenfiliale in Steinweiler zusammen mit der VR-Bank ein