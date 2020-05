Am Donnerstagmorgen zwischen 0.30 und 1 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Recyclingfirma in Hördt im Bereich Rheinaue. Zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige waren auf das Gelände gelangt und hatten aus einem aufgebrochenen Container einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Polizisten sahen bei der Ankunft nur noch zwei Personen in die Dunkelheit flüchten. Zur Absuche des Nahbereichs waren mehrere Polizeiwagen sowie ein Polizeidiensthundeführer eingesetzt. Die Tatverdächtigen blieben verschwunden. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, dunkel gekleidet, eine Person trug eine Jogginghose mit weißen Streifen und eine blaue Jacke. Zudem hatte ein Täter eine Plastiktüte in der Hand. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.