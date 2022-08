Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen ein geparktes Auto in der Gartenstraße in Lingenfeld aufgebrochen und haben laut Polizei daraus eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen. Hinweise auf die Täter nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.