Mit einem Bildschirm unterm Arm hat am Samstagmorgen ein Dieb das Weite gesucht. Gegen 8 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein unbekannter Mann den Flachbildschirm aus dem Bankvorraum der VR Bank in Sondernheim abmontierte und zu Fuß flüchtete. Zeugenhinweise an die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de.