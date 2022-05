Mit Sänger und Bandleader Joachim Lochbaum, hat ein Vollblut-Musiker den Vorsitz im MGV Eintracht übernommen. Was der neue Mann an der Spitze mit dem mit 161 Jahren wohl ältesten Verein im Dorf vorhat.

Der 52-jährige Joachim Lochbaum trat jetzt die Nachfolge von Kurt Liginger an, der auf eine Wiederwahl verzichtete. Mit Lochbaum wurde ein Vorsitzender gewählt, der in der Musikszene bekannt ist und sich mit seiner Band „Skye“ einen Namen erarbeitet hat. „Skye“ hat sich seit 2001 der Musik aus dem schottisch/irischen Kulturkreis verschrieben. Die drei Musiker dieser über die Grenzen der Südpfalz hinaus bekannten Band präsentieren neben Scottish Folk auch Popsongs und haben Eigenkompositionen in ihrem Repertoire, mit dem sie nicht nur auf pfälzischen Burgen auftreten. Jetzt spielt Sänger „Lochi“ nicht nur Akkordeon, Gitarre oder Mandoline bei „Skye“, sondern leitet auch noch einen traditionsreichen Gesangverein, zu dem gleich drei Chöre gehören.

Seit drei Jahren auch Chorsänger

Die RHEINPFALZ sprach jetzt mit Joachim Lochbaum über seine Motivation und die Pläne für die Zukunft. Schon als Kind hatte er in Mörlheim Zugang zur Musik. Sein Vater war nicht nur Chorleiter von Männerchor und Kirchenchor, sondern auch Organist. So war es kein Wunder, dass auch Sohn Joachim bald aktiver Sänger wurde. Vor drei Jahren nun entschloss er sich, nach heftigem Werben, wie er zugibt, zum Mitsingen. Auch im Chor.

Aber die Verantwortlichen bat er damals um Verständnis: Mitsingen würde er schon, aber ansonsten keine Funktionen – im Klartext: Arbeiten, Aufgaben, Verpflichtungen – übernehmen. Das war vor drei Jahren. Jetzt ist er zum Vorsitzenden gewählt worden und weiß, dass er in große Fußstapfen tritt. Immerhin sind drei Chöre zu verwalten. Da ist es gut, dass er Unterstützung im Vorstand erfährt: Margret Stanislawski, die zweite Vorsitzende, kümmert sich um den gemischten CHORios, Irene Hecky um den Kinderchor Sing Flöhe. Er selbst ist im Männerchor aktiv.

Singen vor der Bäckerei geplant

Der 29. Mai steht als Termin für eine Wohltätigkeitsveranstaltung im Bürgerhaus fest das die Gemeinde kostenlos zur Verfügung stellt. Musiker und Mithelfende verzichten auf eine Gage, so dass der Erlös zu 100 Prozent an die „Herzenssache Kinderhaus“ in Ingenheim geht. Auch der nächste Liederabend des MGV ist schon geplant, für Samstag, 14. Mai. Zur Förderung der Kameradschaft im Chor reisen die Sänger am 3. Juli an die Mosel. Ins Auge gefasst hat der MGV „Eintracht“ auch ein öffentliches und zwangloses Singen vor der Bäckerei.

Einige Jahre wohnte Lochbaum schon in Steinweiler, ehe er den Schritt in den Chor wagte. Der sei gar nicht schwer gefallen, erzählt er, und natürlich müsse man auch nicht mehr „vorsingen“. „Das Vereinsleben als Chance begreifen“, das ist der größte Wunsch des neuen Vorsitzenden. Denn nur so sei das Leben im Dorf auf Dauer attraktiv und verhindere die Vereinsamung der Menschen. Mit unkonventionellen Methoden möchten Lochbaum und sein zehnköpfiges Vorstandsteam an die Sache herangehen.

Neuwahlen

Joachim Lochbaum (Vorsitzender) Margret Stanislawski (zweite Vorsitzende), Ruth Rapp (Schriftführerin), Matthias Krebs (Rechner). Beisitzer: Irene Hecky, Reinhard Klein, Thorsten Martz, Martina Marz, Volker Rinck, Gabriele Schorn.