„Uff de Gass vum Seniorenheim in Hachebach war was los“, erzählt Eva-Maria Dachser, die Jugendleiterin der Handballabteilung des TVH der RHEINPFALZ. Es geht um die bei tollem Wetter stattgefundene erste Ballolympiade in der Stadt.

Sie hatte die Idee, gemeinsam mit dem Seniorenheim und den Kindern aus der Ballschule der Handballabteilung des TV Hagenbach eine solche „Ballolympiade“ zu starten. Fünf verschiedene Disziplinen warteten auf die Teilnehmer: Dartspiel, Slalom-Parcours im Rollstuhl, Wasserlauf mit dem Rollator, Kegeln und Büchsenwerfen.

„Von den Angehörigen der Teilnehmer angefeuert entstand auch gleich die Atmosphäre einer Olympiade. Alle Teilnehmer entwickelten einen sportlichen Ehrgeiz. Jeder wollte den großen Pokal“, sagt die Initiatorin. Dank der ehrenamtlichen Helfer des TV Hagenbach und den Mitarbeitern des Seniorenheims war für einen reibungslosen Ablauf gesorgt.

Nach zwei Stunden war die erste Ballolympiade beendet. Bei einem gemeinsamen Abschluss bei Kuchen und Getränken wurde der Sieger bekannt gegeben. Den großen Pokal erhielt das Seniorenheim, den kleinen die Ballschule. „Das war ein aufregender, unvergesslicher, geselliger und sportlicher Nachmittag. Nach so viel Spaß und Ehrgeiz der Teilnehmer war man sich einig, dass diese Olympischen Spiele zwischen dem Seniorenheim und der Ballschule nächstes Jahr fortgesetzt werden“, zog Dachser ihr Fazit.