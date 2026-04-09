Welche gesellschaftliche Bedeutung haben Ball- und Wettkampfspiele, wenn Senioren gemeinsam mit Kindern aktiv sind? Können solche gemeinsamen sportlichen Aktivitäten die zwischenmenschlichen Beziehungen stärken und gleichzeitig die körperliche Gesundheit der Beteiligten fördern? Tragen die Spiele dazu bei, das Selbstbewusstsein und die soziale Integration der Senioren zu verbessern, während die Kinder von der Erfahrung und Gelassenheit der Älteren profitieren?

Um Fragen wie diese geht es bei der dritten Ballolympiade, die am Donnerstag, 16. April, in Hagenbach stattfindet. Ab 15.30 Uhr treten in der Gasse des Seniorenheims Hagenbach die jüngsten Spieler der Handballabteilung des TV Hagenbach gegen die Heimbewohner an. Beim Kampf um den begehrten Pokal stehen vor allem der Spaß am Spiel und das gemeinsame Erleben im Mittelpunkt.