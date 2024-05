Der Stadt Germersheim stehen aus dem Förderprogramm für Klimaschutz und Innovation 40.000 Euro zur Verfügung. Mit dem Geld will die Stadt Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) zufolge Bürger unterstützen, die Interesse an einem Balkonkraftwerk haben. Hierfür wurde ein eigenes Förderprogramm aufgelegt, dass im Januar kommenden Jahres starten und im Oktober 2025 enden soll – oder, wenn der Fördertopf aufgebraucht ist. Denn der Zuschuss für ein privates Balkonkraftwerk beträgt 125 Euro. Letztlich haben 325 Personen so die Möglichkeit, einen Zuschuss zu erhalten. Im Laufe des Jahres soll es eine Informationsveranstaltung dazu geben. Einstimmig hat der Stadtrat dem Förderprogramm zugestimmt.