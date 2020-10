Zu einem Brand auf einem Balkon kam es am Mittwoch in der Neureuter Unterfeldstraße. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Durch eine Anwohnerin wurde das Feuer gegen 11.40 Uhr auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss entdeckt. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie der Freiwilligen Feuerwehr Neureut, die mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort waren, stand der Balkon bereits im Vollbrand. Nur durch das rasche Einschreiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnungen verhindert werden. Der 54-jährige Wohnungsinhaber befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb die Wohnungstür durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden musste. Der 54-Jährige musste durch den Rettungsdienst in eine Spezialklinik gebracht werden.