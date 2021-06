Der ehemalige Ratssaal im Alten Rathaus in Hagenbach kann demnächst auch für standesamtliche Trauungen genutzt werden. Der Stadtrat hat am Donnerstag einstimmig einer entsprechenden Widmung zugestimmt. Zudem wurde festgelegt, dass für die Heirat im Alten Rathaus Gebühren in Höhe von 250 Euro fällig werden.