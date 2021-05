Es gibt viele erste Male im Leben als Eltern. Und dann gibt es die wirklich einzigartigen ersten Male, wie die Einschulung während einer Pandemie. Als auf dem Spielplatz, irgendwann Mitte April, das Thema Schule aufploppt, und man sich plötzlich beim Schulranzen, der Software des Abc-Schützen wiederfindet, herrscht erstmal der Konsens: Nicht zu schwer soll er sein, kommt ja noch genug rein. Und: Viele Modelle seien schnell ausverkauft, quasi schon jetzt. Man habe einen Termin zur Schulranzenberatung vereinbart. War kaum noch einer frei, das Kind soll schließlich aus dem Vollen schöpfen. Schulranzenberatung ist eines der Wörter, die Jungmutter, Baujahr irgendwann in den 80ern noch nie gehört hat. Da gab es einen (damals) ebenso kastigen Scout Schulranzen von Karstadt und niemand hat sich über zarte Kinderbandscheiben Gedanken gemacht. Das schlechte Gewissen hustet empört. Der Termin zur Schulranzen-Beratung wird quasi parallel zum Spielplatz-Gespräch über das Handy online gebucht.

„Blind Date“ im Fachhandel

Der Bürobedarf blieb auch während Corona als systemrelevant geöffnet, mit Termin und Maske ist eine persönliche Beratung buchbar. Zwei Wochen später bei Papier Fischer in Karlsruhe. Das Kind hat ein „Blind Date“, das steht tatsächlich neben einer Art Podest, und auf diesem sind rund ein Dutzend Schulranzen, schwarz verhüllt, nebeneinander aufgestellt – man kann also weder Marke noch Farbe erkennen. Stephanie Häberlein, unsere Beraterin, lächelt routiniert, während das aufgeregte Kind zwischen den Regalen hin- und her rennt. „Das ist zum Ausprobieren der Größe“, erklärt sie. Das sich das Kind nicht gleich auf ein bestimmtes Modell („Ich will aber den mit dem Drachen, Mama!“) versteift, sondern erstmal testen kann, welches gut sitzt. Nachträglich geht es dann noch um das Design. Mittlerweile gibt es einige bekannte Marken, die aus dem Schreibbedarf stammen, und die ihre Produktpalette um Schulranzen vergrößert haben. Die Kastenform ist Geschichte, ergonomisch – viele Marken haben sich die Rückengesundheit ihrer Modelle von Instituten zertifizieren lassen – und weich gezeichnet, sind die kleinen Hightech-Rucksäcke. Man hört Begriffe wie Wassersäule (logisch, der Rucksack soll möglichst regenresistent sein) und Easy-Grow-System, also mitwachsende Modelle. Das Gewicht der gezeigten Modelle liegt zwischen 800 und 1250 Gramm. Im Ranzendeckel kann man das Mäppchen mit zwei Gummierungen befestigen. Einen Brust- und einen Hüftgurt haben mittlerweile alle. Im Schulranzen drin ist der Aufbau bei allen ähnlich, es gibt eine große Tasche mit Zugband nah am Rücken, in welche die Bücher kommen. „Als schwerster Inhalt sind die Bücher so am gesündesten zu tragen“, erklärt Häberlein. Ein Fach für die Trinkflasche an der Seite und ein isoliertes Vesperfach (ade, zermatschte Butterbrot-Tüte) an der Vorderseite, sind zwei Features, die der moderne Schulranzen so bieten kann. Reflektoren sind ebenso nach DIN-Vorgaben (ja, es gibt seit 1991 eine DIN für Schulranzen!) an allen Modellen installiert. Tablet oder Laptop-Fach sucht man allerdings vergebens.

Beliebtes Geschenk zu Ostern

Die meisten kaufen den Schulranzen tatsächlich vor Ostern, als Geschenk von den Großeltern, zum Beispiel. Ostern liegt schon einige Zeit zurück und trotzdem haben Häberlein und ihre Kollegen mit täglich um die zwölf Beratungen gut zu tun. Geschult werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter normalerweise von jeder der Firmen einmal im Jahr. Set-Preise von bis zu 290 Euro (da ist das befüllte Schulmäppchen, ein „Schlamper“-Mäppchen und Sportbeutel inbegriffen), je nach Firma und Produkt, sind nicht für jeden Geldbeutel zu stemmen. Da lohnt sich das Warten auf den Sale oder der Gang zum Outlet. Der Preis im Internet ist für beliebte Firmen meist genauso üppig, wie im Fachgeschäft – und das ohne Beratung. Der Gang ins Geschäft, die persönliche Beratung, ist die erste Besonderheit, auf dem Weg vom Kindergarten zum Schulkind. Als „Highlight“ bezeichnet es auch Constantin Hatz, Geschäftsführer von Papier Fischer. Vor Corona veranstaltete er ganze Schulranzenerlebnistage. Das Angebot mit den Beratungsterminen laufe allerdings auch sehr gut. So gut, dass es beibehalten wird. Als systemrelevantes Geschäft hatten seine Läden während Corona geöffnet, der Schulranzenverkauf war 2020 gut und 2021 sehr gut, auch, weil mit der Terminvergabe ein konkretes Kaufinteresse verbunden sei. Das sieht Anke Schröder, zuständig für Schulbedarf bei Bürowelt Erhardt, ebenso. Auch dort hat die Terminvergabe dazu geführt, dass der gezielte Kaufwunsch auch einen Kaufabschluss gebracht habe. Bei Schulranzen rechne man noch im Juni mit Geschäft. Besonders für Kinder, die zarter gebaut sind, sei eine Beratung wichtig. In der 1. Klasse gebe es vergleichsweise noch wenig Gewicht im Ranzen, aber, je nach Schule, kommen pro Fach und Buch jährlich einige Kilos dazu.

Besuch in Frankenthal für viele Tradition

In der Südpfalz ist das Outlet von Scout eine oft genannte Adresse, wenn man einen Schulranzen sucht. Mit Click&Meet kam das Outlet gut durch die Pandemie, sagt Vertriebs- und Marketingleiter Christian Bergemann. Und der „Run“ auf die Ranzen sei noch lange nicht vorbei. Im Juni und Juli erwarte man noch einmal einen Ansturm. „Die Familien haben gewartet“, meint er. Der Schulranzenverkauf korreliert mit der Geburtenzahl. Einen Schulranzen brauche jedes Kind. Der Schulranzen, so Bergemann, sei erklärungsbedürftig und das persönliche Aussuchen sehr ratsam. Während Corona seien sicher ein paar Kunden ins Online-Geschäft abgewandert, aber diesen Teil hält er für überschaubar. Das Unternehmen selbst hat keinen Online-Shop, man setze auf größtmögliche Nähe zum Handel und einen aktiven Außendienst.

Auf Digitalisierung angesprochen erklärt Bergemann, dass die neue Kollektion, die im Oktober auf den Markt kommt, komplett mit einem herausnehmbaren Tabletfach ausgestattet sein wird. Eine kleine Sensation, sieht es mit der Digitalisierung in Deutschland sonst noch recht finster aus, so setzt zumindest die Grundausstattung ein Zeichen.