Längere Wartezeiten hat es am Mittwochnachmittag für Verkehrsteilnehmer in Lingenfeld am Bahnübergang in der Altspeyerer Straße gegeben. Laut Polizei öffnete sich wegen eines durchgetrennten Kabels gegen 16.30 Uhr die Bahnschranke nicht mehr. Die Schranke stand mehr als eine Stunde lang still. Die Polizei Germersheim übernahm die Verkehrsregelung. Die Anzeige wegen des durchtrennten Kabels liegt im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei. Hinweise, wer für das durchgetrennte Kabel verantwortlich sein könnte, nimmt auch die Polizei Germersheim entgegen: Telefon 07274 958-0 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de.