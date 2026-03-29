Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr in der Bahnhofstraße Ecke Lindenstraße überschlug sich nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei eine 68 Jahre alte Frau aus dem Raum Südliche Weinstraße mit ihrem Auto und kam in einer Böschung zum Stehen. Die Frau wird derzeit von der eingesetzten Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Sie ist wohl nur leicht verletzt. Für die Rettungsarbeiten ist die Bahnhofstraße Rülzheim gegenwärtig voll gesperrt.