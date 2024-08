Mit größeren Beeinträchtigungen rechnen müssen Verkehrsteilnehmer in dieser und der kommenden Woche in der Bahnhofstraße in Winden. Hier werden Erdarbeiten zur Erschließung des Neubaugebietes Kirschgarten durchgeführt. Vor allem im Bereich der Parkplätze wird es zu Einschränkungen kommen, weil die Straße halbseitig gesperrt werden muss. Ortsbürgermeister Moschko bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Rücksicht und Verständnis.