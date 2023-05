Am Samstag, 13. Mai, wird ab 6 Uhr die Bahnhofstraße zwischen der Einmündung In der Kleinen Au und dem Verkehrskreisel am Schwanenweiher für den Durchgangsverkehr Richtung Innenstadt voll gesperrt. Die Fahrspur vom Schwanenweiherkreisel in Richtung Bahnhof/Lingenfeld ist nicht betroffen. Die Zufahrt zum Bahnhof und der kleinen Au ist ebenfalls nicht betroffen. Die Sperrung soll laut Mitteilung der Stadtverwaltung im Laufe des Nachmittages aufgehoben werden.