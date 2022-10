Die Bahnhofsstraße wird zwischen der Straße In der kleinen Au und Lingenfelder Straße (K31) aufgrund der Erneuerung des Asphalts und Reparatur der Betonrinnen an der Zufahrt zum Bahnhof von Montag, 24. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 11. November, voll gesperrt. Die Zufahrt zur Straße In der Kleinen Au, zum Bahnhof und den PR-Parkplatz am Bahnhof ist über den Kreisverkehr Schwanenweiher möglich. Eine Einfahrt in die Stadt aus Lingenfeld kommend, ist in dieser Zeit nicht möglich.

Für den Busverkehr ergeben sich bei den Buslinien 590 und 599 (QNV) folgende Änderungen:

Die Busse aus Lingenfeld kommend können die Bushaltestelle am „Bahnhof Germersheim“ nicht anfahren. Sie bedienen als ersten Halt in Germersheim die Ersatzhaltestelle „AOK“ in der Josef-Probst-Straße (Höhe Krankenhaus). Via „Wasserturm“ führt die Fahrroute über eine Schleife zur Haltestelle „Paradeplatz“ und dann zur „Stadthalle“.

Die Haltestellen „Ludwigstor-Park“ und „Germersheim, Mitte/Rhein“müssen bei Hin- und Rückfahrt gestrichen werden. Der Rückweg erfolgt von der „Stadthalle“ via „Wasserturm“ und „AOK“ zum Bahnhof. Dort wird eine Ersatzhaltestelle an der Lingenfelder Straße, direkt neben der Bus-Bahnhofszufahrt errichtet.