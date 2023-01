Die Bahnhofstraße wird ab dem 30. Januar für drei Wochen zwischen der Einmündung Ludwigsring und dem Schwanenweiherkreisel wegen einer Straßenquerung auf Höhe des Denkmales am Ludwigstor für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, teilt die Stadtverwaltung. Hintergrund sind dringend notwendige Arbeiten der Stadtwerke an den Netzen für die Wasser- beziehungsweise die Gasversorgung. Vom Ludwigsring kommend kann nur rechts abgebogen werden. Der Verkehr wird über die Rheinbrückenstraße, Münchener Straße, Am Alten Hafen und Am Unkenfunk umgeleitet. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Aufgrund der Sperrung der Bahnhofstraße ergeben sich in der Zeit vom 30. Januar bis voraussichtlich 20. Februar Einschränkungen im Busverkehr der Linien 590 (Germersheim – Lingenfeld – Weingarten – Lustadt – Hochstadt – Landau) und 599 (Freisbach – Weingarten – Schwegenheim – Lingenfeld – Germersheim). Die Haltestellen Ludwigstorpark und Mitte/Rhein beziehungsweise Paradeplatz können umleitungsbedingt nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die errichtete Ersatzhaltestelle an der AOK mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Ludwigstorpark auszuweichen. Für die Linie 599 gibt es auch die Möglichkeit, auf die Haltestelle Stadthalle mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.