Rund 5000 Menschen am Tag nutzen den Bahnhof in Wörth, der eine wichtige Verkehrsverbindung nach Karlsruhe ist. Das Gelände und allen voran das Parkhaus wirken alles andere als freundlich.

Wirklich lange will sich wohl niemand der Reisenden auf dem Areal um den Bahnhof aufhalten. Die Mülleimer quellen über, die Bahnhofshalle ist verlassen. Schnell durch die kahle Unterführung, hoch zu den Gleisen, an denen reger Betrieb herrscht. Bei einer Stippvisite an einem Mittwochvormittag funktionieren alle Aufzüge, die den barrierefreien Zugang zu den Zügen garantieren. Und auch Abstellmöglichkeiten für Autos gibt es genug, denn das große Parkhaus kann sogar kostenfrei genutzt werden. Obwohl die drei Parketagen, auf denen rund 250 Fahrzeuge Platz haben, luftig gestaltet sind, verschlägt es dem Besucher allerdings wortwörtlich den Atem. Es stinkt fast unerträglich nach menschlichen Exkrementen.

Über 300 Züge sind täglich auf den Gleisen unterwegs. Foto: bja

Besondere Bahnhof-Historie

Die Reinigung des Bahnhofareals erfolgt laut Aussage einer Bahnsprecherin zyklisch, das heißt je nach Bereich mindestens einmal wöchentlich bis mehrmals wöchentlich. Beschwerden bezüglich des Parkhauses oder des Bahnhofgebäudes liegen bei der Stadt Wörth keine vor. Abteilungsleiter Tobias Simon erklärt die besondere Lage des Bahnhofs, der untypisch nicht im Zentrum der Stadt angesiedelt ist, sondern außerhalb. „Er war in der Historie außerhalb des alten Dorfes und nur über die Bahnhofstraße angeschlossen, bis Richtung Karlsruhe die B10 von Kandel am Altort vorbei direkt am Bahnhof ausgebaut wurde, was die öffentliche Anbindung verbesserte“, so Simon. Wörth wurde später auf dem Dorschberg erweitert. Für den größten Teil Wörths ist der Bahnhof fußläufig zwar kaum erreichbar, allerdings wurde die Linie der Karlsruher Straßenbahn, die ebenfalls in Wörth hält, bis auf den Dorschberg fortgeführt. Dagegen gut zu Fuß vom Bahnhof aus zu erreichen, ist das Gelände von Daimler.

Gerüst an der Fassade kommt bald weg

Wenig einladend: Die Unterführung zu den Bahnsteigen. Foto: bja

In Wörth verkehren laut DB-Sprecherin täglich über 300 Züge. Zu denen gehören auch die Straßenbahnen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Der Bahnhof wurde 1864 eröffnet, bereits ein Jahr später konnte man von dort schon nach Karlsruhe fahren: Die Eisenbahnbrücke über den Rhein war fertig. Zu den fünf Gleisen des Personenverkehrs kommen noch neun Gleise, die dem Güterverkehr dienen. Die Empfangshalle ist um 1870 entstanden und beherbergt heute eine Kneipe und ein Wettbüro. Das Gerüst, das an der Fassade steht, wird demnächst abgebaut. Zwei Fenster wurden am Gebäude ausgetauscht, wie die Bahn mitteilt.

Die Serie

Das Image von Bahnhöfen ist kein gutes: Zugausfälle, defekte Toiletten, fehlende Barrierefreiheit und unheimliche Unterführungen. Doch wie sieht es zur Zeit tatsächlich „an den Gleisen“ aus? In loser Reihenfolge schauen wir uns die Bahnhöfe und Haltepunkte in der Region genau an.