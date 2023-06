Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei dem Bauprojekt am Bahnhofsareal gibt es zwei Knackpunkte: Soll der Bereich als urbanes Gebiet ausgewiesen werden und darf der Investor so hoch bauen wie er möchte? Beides lehnen Anwohner ab. Der Bauausschuss hat grünes Licht gegeben. Jetzt ist der Gemeinderat am Zug.

Eine Mammutsitzung stand den Ausschussmitgliedern am Dienstag bevor: Erst die Ortsbegehung auf dem Bahnhofsgelände, eine Präsentation der Planer in der Festhalle und danach 95 Seiten mit Stellungnahmen