Verstärkerbusse: „Garantiert gibt es Sitzplatz in Bahn“

Leserbrief zum Artikel „Eine Sitzplatzgarantie gibt es nicht“ erschienen am 2. Oktober.

Eingangs des Artikels klagt ein Vater aus Schaidt, dass die Buslinie 547 mittags ein extrem großes Problem darstellt und der Bus komplett überfüllt ist. Seine Tochter besucht die Schule in Kandel. Diese Schülerin hat gegenüber ihren Freundinnen aus Minfeld, Freckenfeld etc das große Glück, dass sie in Schaidt wohnt. Schaidt hat nämlich einen Bahn-Haltepunkt. Die Bahn kommt dort zu derselben Minute (13:14) an, wie der Bus 547 die Haltestelle „Schaidt, Kindergarten“ in ca. 50 Meter Entfernung erreicht. Während der Bus 21 Minuten dorthin fährt, stellt sich die Reisekette mit der Bahn wie folgt dar: etwas weiterer Fußweg zum Bahnhof Kandel, fünf Minuten Bahnfahrt, vier Minuten an der frischen Luft in Winden umsteigen und nochmals fünf Minuten bis Schaidt Bahn fahren. Ein Sitzplatz ist bei dieser Bahnverbindung so gut wie garantiert.

Im Schülertransport sollten wir noch öfters in den Stoßzeiten zu Schulbeginn und nach Schulende auf die Bahn als „Massentransportmittel“ setzen. Dies muss passieren!

Michaele Hölderich, Rheinzabern