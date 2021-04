Die Reparaturarbeiten am Wörther Bahnhof sind offenbar komplizierter als bisher angenommen: Die Bahn erwartet nun, dass bis einschließlich Freitagmittag Züge und Stadtbahnen ausfallen, so eine Bahnsprecherin. Am Montagabend war ein Güterwaggon entgleist.Am Mittwochvormittag hatte die Bahn noch erwartet, dass ihre Züge ab 14 Uhr wieder fahren. Die Planung sieht am Mittwochabend wie folgt aus:

Bis Donnerstag, 14 Uhr, kompletter Ausfall der Regionalbahnen und -expresse, der Stadtbahnen zwischen Wörth und Karlsruhe sowie der Bahn nach Lauterbourg; S-Bahn-Leistungen werden über Graben-Neudorf umgeleitet; AVG-Linien S51/52-Linien verkehren zwischen Germersheim – Wörth(Rhein); Regionalbahnen und -expresse verkehren zwischen Neustadt und Wörth.

Ab Donnerstag, 14 Uhr, wird der Betrieb auf der zweigleisigen Strecke wieder aufgenommen, die Züge müssen allerdings an der Unfallstelle langsam fahren. Ab diesem Zeitpunkt gilt folgendes Programm: Regionalbahnen und Regionalexpresse verkehren planmäßig, die Regionalbahn nach Lauterbourg verkehrt planmäßig, die S 51 und die S 52 fahren planmäßig, die S 5 fällt zwischen Karlsruhe und Wörth weiter aus.

Am Freitag steht von 8.30 bis 13 Uhr nur ein Gleis zwischen Wörth und Karlsruhe zur Verfügung. Regionalbahnen und -expresse fahren dennoch planmäßig, der S-Bahn-Verstärker am Vormittag wird über Graben-Neudorf umgeleitet. Bei der Regionalbahn nach Lauterbourg fallen die Züge in den Stunden 11 und 12 aus. Die S 5 kann immer noch nicht fahren, was mit der S 51 und der S 52 wird, soll noch geklärt werden, so die Bahnsprecherin.

Die Bahn bittet die Fahrgäste, in der Live-Auskunft ihre akutelle Verbindung zu prüfen.