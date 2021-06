Zwar sind die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) nach eigenen Angaben weiterhin „intensiv mit der Reinigung verschmutzter Gleisstrecken (...) beschäftigt, aber trotzdem: Sowohl am Freitag, 18. Juni, als auch am Wochenende, 19. und 20. Juni kann von Seiten der VBK und Albtalverkehrsgesellschaft (AVG) nur ein betriebliches Notkonzept angeboten werden, heißt es in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend. „Leider ist es uns somit bis Montag noch nicht möglich, die wichtige Ost-West-Achse durch die Stadt oder die sonst auch stark frequentierte Rüppurrer Straße für den Bahnbetrieb wieder freizugeben“, sagt Ascan Egerer, technischer Geschäftsführer der VBK und der AVG. „Wir sind rund um die Uhr mit einer sehr großen Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dabei, die klebrigen Verschmutzungen von den Schienen zu kratzen und die verursachenden Bereiche zu beseitigen – dies gestaltet sich aber als sehr mühsam und zeitaufwendig“, fügt er hinzu.

Info



Kurzfristige Fahrplanauskünfte und -änderungen gibt es im Netz unter https://www.kvv.de/