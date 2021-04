Wegen Bauarbeiten zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth ab Freitag, 23. April, wird nächtlicher Busersatzverkehr für einzelne Züge der AVG-Linie S5 und S51 eingesetzt.

Zwischen den Haltestellen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth finden von Freitag, 23. April, 23.50 Uhr bis Montag, 26. April, 6 Uhr, Instandhaltungsarbeiten statt. Aus diesem Grund ist der Eisenbahnverkehr in diesem Zeitraum zeitweise eingeschränkt. Dies hat mit Blick auf die Stadtbahnlinien der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) folgende Zugausfälle zur Folge, dass einzelne Züge der AVG-Linien S5 und S51 in einzelnen Nächten zwischen Karlsruhe Rheinbergstraße und Wörth beziehungsweise Badepark durch Busse ersetzt werden müssen. Die Züge enden und beginnen in Karlsruhe an der Haltestelle Rheinbergstraße.

Züge mit Start oder Ziel Karlsruhe Tullastraße oder Albtalbahnhof entfallen teilweise komplett. Die Busse des Ersatzverkehrs fahren in diesen Fällen bereits ab, beziehungsweise bis Karlsruhe Entenfang.

Durch die genannten Arbeiten an der Strecke fahren einzelne Züge zu geänderten Zeiten. Auswirkungen in Fahrtrichtung Wörth: Die Züge verkehren ab der Haltestelle Rheinbergstraße später in Richtung Wörth. Einzelne Züge verkehren bereits ab der Haltestelle Tullastraße oder ab dem Albtalbahnhof verspätet.

Auswirkungen in Fahrtrichtung Karlsruhe: Zwei Züge verkehren zwischen Wörth Badepark und Karlsruhe Rheinbergstraße circa 5 Minuten später. Ab der Rheinbergstraße verkehren diese Züge wieder zu den regulären Zeiten. Ein Zug der Linie S52 verkehrt ab Wörth bis Karlsruhe Tullastraße leicht verspätet.