An den maroden Anlagen ist die Bahnreform schuld. Das haben wir verstanden. Aber warum tut sich die Bahn mit Auskünften so schwer?

Ganz ehrlich, liebe Bahn, wir würden dich gerne noch besser verstehen. Wir haben schon so viel verstanden: An den maroden Anlagen ist die Bahnreform schuld. Privatisierung und Kapitalmarkt sind Gift für die Daseinsfürsorge und essentielle Infrastruktur, das gilt von der Post über die Gesundheit bis zur Rente.

Allerdings macht die Dosis einen Unterschied. Besonders wenn wir nicht wissen, warum etwas in unserem Alltag nicht funktioniert, werden wir schnell wütend und schimpfen. Öfter auch auf die Bahn. Die kann uns nicht einmal sagen, warum die Ampeln am Bahnübergang Kandel nicht funktionieren. Das Ersatzteil wird eigens angefertigt, das dauert, soviel wird nach vier Wochen verraten. Um was es sich genau handelt, wird verschwiegen. Wie sollen wir das verstehen?