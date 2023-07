Wegen unaufschiebbarer Bauarbeiten können am Freitag, 7., 8. und Sonntag, 9. Juli, nach 20 Uhr keine S-Bahnen auf der Strecke Schifferstadt – Speyer – Germersheim verkehren. Anstelle der S-Bahnen wird dann ein Schienenersatzverkehr angeboten werden. Die Bahn weist darauf hin, dass dieser nicht die gleichen Kapazitäten wie die S-Bahnen bieten kann. Vor diesem Hintergrund ist für Brezelfestbesucher die Rückfahrt nach 20 Uhr mit ÖPNV nicht zu empfehlen.

In Richtung Schifferstadt/Mannheim kann man in den Nächten Freitag/Samstag (7./8. Juli) und Samstag/Sonntag (8./9. Juli) noch um 23.40 Uhr, um 0.41 Uhr, 1.40 Uhr und um 2.10 Uhr fahren. Die Busse haben in Schifferstadt jeweils Anschluss an eine S-Bahn in Richtung Ludwigshafen. Nach Germersheim kommt man in beiden Nächten mit zusätzlich verkehrenden Bussen noch um 0.23 Uhr, 0.45 Uhr, 1.15 Uhr und um 1.45 Uhr. Die letzten Fahrtmöglichkeiten von Speyer in Richtung Neustadt/W bestehen – mit Umstieg in Schifferstadt – um 23.40 Uhr und um 1.10 Uhr.