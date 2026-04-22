Eine mobile Schrankenanlage hat die Sicherungsketten am Bahnübergang Kandel abgelöst. Was genau kaputt ist, verrät die Bahn nicht. Aber die Reparatur dauert noch an.

Seit Mitte März stehen am Bahnübergang am Kandeler Bahnhof Posten Wache. Der Grund: Die Schranken funktionieren zwar, aber die roten Warnlichter gehen nicht. Sie müssten blinken, bevor die Schranken sich senken, um den Verkehr so lange anzuhalten, bis nach dem Öffnen der Schranken Fußgänger, Rad- und Autofahrer die Gleise wieder gefahrlos überqueren können.

Anfangs wurden die Blinklichter durch Posten ersetzt. Diese zogen eine rot-weiß markierte Kette über die Straße und hängten sie auf der anderen Straßenseite ein. Außerdem stand auf beiden Seiten des Bahnübergangs ein Schild mit der Aufschrift „Halt“ und dem Symbol für einen herannahenden Zug. Erst dann schlossen sich die Schranken. Ist der Zug vorbeigefahren, wird diese Kette wieder geöffnet und der Verkehr kann fließen. Dafür wurden vier Personen benötigt. Seit einigen Tagen gibt es eine etwas elegantere Notlösung.

Schlüssel drehen vom Autositz aus

Jetzt sind auf beiden Seiten des Bahnübergangs mobile Schrankenanlagen mit Rotlichtern aufgebaut. Bedient wird die Anlage von zwei Mitarbeitern einer Firma, die von der Bahn mit der Sicherung beauftragt wurde. Ihre Hauptaufgabe: einen Schlüssel an einem Steuerkasten drehen, wenn sich ein Zug nähert. Wann der Zug kommt, erfahren sie von der nur wenige hundert Meter entfernten Leitstelle im Stellwerk beim Kandeler Bahnhof. Kommt ein Anruf, wird vom Autositz aus durch die geöffnete Seitenscheibe der Schlüssel gedreht. Danach müssen die Posten die Schließung der Schranken in einem Protokoll dokumentieren.

Wofür der zweite Mann benötigt wird? Für den Fall, dass die Notschranke nicht funktioniert, liegen immer noch die Absperrketten bereit. Damit diese auf jeder Seite des Bahnübergangs gespannt werden können, braucht es die zweite Person. Insgesamt sind mit der Sicherung des Bahnübergangs derzeit vier Menschen beschäftigt, da die Posten in zwei Schichten zu je zehn Stunden arbeiten.

Ersatzteil als Sonderanfertigung

Zu den Gründen für die aufwendige Notfall-Sicherung macht die Bahn nur sehr rudimentäre Angaben. „Im Rahmen der Fehleranalyse wurde festgestellt, dass ein Defekt im Rahmen eines Lichtzeichens ursächlich für die Störung des Bahnübergangs ist“, schreibt ein Bahnsprecher auf Anfrage der RHEINPFALZ. Damit sagt er nur, was alle bereits wissen: Das Rotlicht funktioniert nicht. „Da es sich beim entsprechenden Ersatzteil um eine Sonderanfertigung handelt, kann dieses erst Mitte Mai geliefert werden“, heißt es weiter. Die Frage, was genau kaputt ist, beantwortet er nicht. Gerüchten zufolge soll es sich um eine Sicherung handeln, aber dieser Hinweis wird von der Bahn-Pressestelle schlicht ignoriert.

In Kandel kursierende Gerüchte besagen zudem, dass der Notbetrieb noch bis 2027/28 weitergehen soll. Doch in diesem Punkt wird der Bahnsprecher etwas konkreter. Nach der Lieferung des Ersatzteils erfolge der Einbau: „Sodass die Wiederinbetriebnahme des Bahnübergangs voraussichtlich bis Ende Mai erfolgen kann.“ Nach aktueller Planung werde die gesamte Anlage dann bis Ende 2027 im Rahmen der Errichtung eines elektronischen Stellwerks in Kandel durch eine moderne Anlage ersetzt.