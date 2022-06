Nutzer der Bahn zwischen dem Karlsruher Hauptbahnhof und der Südpfalz müssen sich derzeit auf mögliche Änderungen bei den gewohnten Abfahrts- und Ankunftsgleisen einstellen. Der Grund: Die Deutsche Bahn modernisiert den Bahnsteig zwischen Gleis 101 und 102 im Karlsruher Hauptbahnhof. Unter anderem soll die Überdachung erneuert und verlängert werden. Auch die Beleuchtung soll energiesparend werden und Verbesserungen für Menschen mit Sehbehinderungen soll es geben. Die Bauarbeiten können bis Dezember dauern und sollen zum Fahrplanwechsel abgeschlossen sein. Sie finden in Abstimmung mit dem Denkmalschutz statt, meldet die Deutsche Bahn. Die Kosten werden mit 4,5 Millionen angegeben. Neben Gleis 1 fahren die Regionalzüge in Richtung Wörth (und weiter bis Neustadt beziehungsweise Kaiserslautern) in Karlsruhe üblicherweise von den Gleisen 101 und 102 ab. Diese Gleise enden etwas außerhalb des Bahnhofsgebäudes. Die Bahn spricht daher von „Pfälzer Bahnhof“. Obwohl die Fahrplanauskunft der Bahn diese Gleise weiterhin angab, endete zum Beispiel der Regionalexpress aus Wörth kommend am Donnerstagabend um 21.54 Uhr auf Gleis 4.