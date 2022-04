Der Bahnübergang in Rülzheim (L540 in Richtung Bellheim) ist derzeit gesperrt. Laut Polizei kam es kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang, an dem ein Lkw beteiligt war. Der Lastwagen beschädigte die Oberleitung. Diese muss nun repariert werden, weshalb der Bahnübergang noch bis voraussichtlich 22 Uhr voll gesperrt bleibt. Eine Umleitung ist eingerichtet.