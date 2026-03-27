Gerade muss der Übergang wieder mit menschlicher Arbeitskraft gesichert werden. Schade nur, dass nicht die ganze Strecke in einem Zustand wie um 1900 ist.

Willkommen im 19. Jahrhundert: Die Dampflok ist mächtig unterwegs, aber das ganze Elektrische lässt noch ein paar Jahrzehnte auf sich warten.

Signale, Weichen, Schranken: Dafür braucht es menschliche Arbeitskraft. So wie jetzt wieder am Bahnübergang beim Kandeler Bahnhof. Vier Menschen sperren mit zwei Ketten die Gleise, wenn ein Zug naht. Wenn doch wenigstens die ganze Strecke in einem Zustand wie um 1900 wäre: Da war Winden ein Knotenpunkt im europäischen Fernverkehr. Und jetzt scharen sich die Ururenkel um die kümmerlichen Reste, die die Bahnreformen hinterlassen haben und versuchen das Beste draus zu machen.

Die Bahn kann dafür wenig bis nichts. Sie wurde kaputt gespart. Seit Jahren versickert der Unmut darüber folgenlos in den sozialen Netzwerken. Sprechen Sie doch mal darüber mit ihrem Abgeordneten: die könnten danach ja mal mehr tun als nur zuhören.