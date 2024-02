Bei einer Kontrolle durch das Landesamt für Umwelt wurde im Germersheimer See (Sollachsee) eine Grenzwertüberschreitung der Grünen Spanalge festgestellt. Das teilt die Kreisverwaltung Germersheim mit. Diese Algenart gehört zu den Cyanobakterien (Blaualgen) und kann toxisch wirken. Außerhalb der Badesaison kann die Grenzüberschreitung dieser Alge vor allem für Tiere eine Gefahr darstellen. Tiere wie Hunde oder Pferde, die das Wasser trinken, können Vergiftungen erleiden. In schweren Fällen können diese der Verwaltung zufolge bis zum Tod des Tieres führen. Tierhalter sind daher zu besonderer Vorsicht aufgerufen. Auch im Sondernheimer See wurde bei der Beprobung eine Grenzwertüberschreitung einer anderen Cyanobakterienart festgestellt, die ebenfalls toxisch wirken kann. Die Kreisverwaltung hat die jeweiligen Gewässereigentümer darüber informiert, dass bei beiden Seen entsprechende Schilder mit Warnhinweisen aufzustellen sind. Das Landesamt für Umwelt wird nun weitere Kontrollen durchführen. Sobald sich die Algen wieder zurückgebildet haben, wird die Kreisverwaltung darüber informieren.