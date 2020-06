Der Baggersee Jockgrim im Naherholungsgebiet Johanneswiesen soll zu Beginn der Sommerferien, angestrebt ist der 4. Juli, bis Ende August für den Badebetrieb geöffnet werden. Dies entschied der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag mehrheitlich. Es soll pro Tag zwei Schichten mit jeweils vier Stunden Aufenthaltszeit geben. Eintrittskarten für Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, wird es für vier Euro geben. Jüngere zahlen keinen Eintritt. In der ersten Woche sind maximal 200 Besucher je Schicht zugelassen, diese Zahl kann bei einem positiv verlaufenden Badebetrieb aufgestockt werden.

Die Öffnung hängt jedoch vom Ergebnis der Untersuchungen zur Badewasser-Qualität in der nächsten Woche ab. Am Donnerstag wurden deutlich überhöhte Colibakterien-Werte festgestellt. Erst wenn die Ergebnisse unter den Grenzwerten liegen, wird der Badesee freigegeben.