Heute ist es endlich soweit: Im Jockgrimer Baggersee darf offiziell gebadet werden – unter ganz besonderen Bedingungen. So sind die Dauer des Aufenthalts sowie die Anzahl der Gäste, die gleichzeitig auf der Anlage sein dürfen, stark begrenzt.

In diesem Jahr können die Eintrittskarten nur vorab in einem Online-Ticketshop gekauft werden. Es gibt keine Dauerkarten, nur Tageskarten, die ausschließlich für den vorher gebuchten Zeitraum von vier Stunden an einem Tag gelten. Sie kosten 4 Euro, weil die Gemeinde wegen der Hygienevorschriften deutlich höhere Kosten als sonst hat. Das erste Zeitfenster je Öffnungstag wird von 9 bis 13 Uhr sein, das zweite von 14.30 bis 18.30 Uhr.

Bis Ende Mai war nicht klar, ob das Baden in dem beliebten Naherholungsgebiet in diesem Sommer überhaupt möglich sein wird. Denn der Ortsgemeinderat hatte erst einmal beschlossen, den Badesee vorerst nicht zu öffnen. In den folgenden vier Wochen hat dann aber eine Arbeitsgruppe, geleitet von Bernd Raabe (FWG), ein Konzept erarbeitet, um den Baggersee Johanniswiesen in den Sommerferien für den Badebetrieb zu eröffnen. Dieses Konzept war die Basis für den mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderates in seiner Sitzung am 25. Juni, das Baden im See frühestens ab Ferienbeginn zuzulassen.

Verantwortung liegt bei den Besuchern

Ortsbürgermeisterin Sabine Baumann (CDU) erläuterte vor der Präsentation des Konzeptes durch Raabe den aktuellen Stand der Corona-Verordnungen. Es gebe nach wie vor – berechtigterweise – hohe Hygiene-Anforderungen für einen Badebetrieb. Die Verantwortung, dass diese eingehalten werden, liege nach der neuesten Corona-Verordnung jetzt zuerst einmal bei den Badegästen und nicht mehr bei der Ortsgemeinde und der Ortsbürgermeisterin. Diese schaffen den Rahmen und die Regeln, an die sich Besucher halten müssten. In Jockgrim sei überlegt worden, ob nicht der See zumindest vorübergehend in ein Bade-Gewässer ohne Aufsicht und bei freiem Eintritt umgewidmet werde. Da die Gemeinde dann jedoch ein Chaos befürchtete, wurde diese Lösung verworfen.

Ziel ist laut Raabe, bis Ende August das Baden zu ermöglichen, Ansteckungsgefahren für Badegäste und Personal soweit wie möglich zu reduzieren und die Haftungsrisiken für die Gemeinde und die Verantwortlichen vor Ort zu minimieren. Gelingen soll dies durch strenge Zutrittsregeln und eine Gästezahl zuerst deutlich unter der erlaubten Obergrenze von 685 Personen. In der ersten Woche sind maximal 200 Besucher je Schicht zugelassen, diese Zahl kann bei einem positiv verlaufenden Badebetrieb aufgestockt werden.

Deutlich mehr Personal benötigt

Die Tickets werden online verkauft, weil dies gegenüber einem Chip-System Vorteile habe (Registrierung der Besucher, genaue Zahl der Besucher jederzeit abrufbar). Zwischen den beiden Zeitblocks werde eine Reinigungspause von 90 Minuten liegen. Deutlich größer als in den Vorjahren wird der Personalbedarf sein. So sieht die Arbeitsgruppe je Schicht mindestens vier Personen vor. Um überhaupt so viel Personal bereitstellen zu können, hat Ratsmitglied Knut Maurer (SPD) in den letzten vier Wochen Dutzende Helfer akquirieren können und in einer Liste erfasst, ergänzte er Raabes Vortrag. Außerdem suche die Ortsgemeinde aktuell noch Aufsichtspersonal, ist auf ihrer Internetseite zu lesen.

Die vorübergehend deutlich erhöhten Colibakterien-Werte sind mittlerweile wieder unter den kritischen Wert gesunken, sodass auch dies kein Grund mehr für verschlossene Tore ist.

Info

Eintrittskarten und weitere Informationen gibt es unter www.jockgrim.de