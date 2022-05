Die Meldung zur diesjährigen Öffnung des Jockgrimer Baggersees war im Hinblick auf die Preise für die Eintrittskarten nicht auf dem aktuellen Stand, die Aussagen im Laufe der letzten Gemeinderatssitzung zu diesem Thema waren etwas irreführend. Deshalb stellte Bürgermeisterin Sabine Baumann (CDU) im Nachgang zur Sitzung klar: Wir haben in der Ratssitzung letzte Woche zwar die Preise 20 Euro (Saisonkarte) und 3 Euro (Tageskarte) genannt, letztlich aber den Beschluss gefasst, zu den zuletzt vor der Pandemie gültigen Preisen zu öffnen. Das sind 25 Euro für die Saisonkarte und 3,50 Euro für die Tageskarte.“

Diese Preise seien in der Sitzung vom 5. März 2020 beschlossen worden, um die nun abzuführende Mehrwertsteuer auf die Eintrittspreise zu schlagen. Damit solle das Minus im Bereich Baggersee nicht vergrößert werden, so Baumann: „Da aufgrund der dann sehr schnell über uns hereinbrechenden Pandemie diese neuen Preise nie erhoben wurden, waren sie uns allen nicht mehr so ganz präsent. Daher auch der Beschluss mit den Preisen wie vor der Pandemie.“

Während der Pandemie galten andere Preise. Um außerdem nicht immer bei einer Preisänderung die Satzung zum Naherholungsgebiet ändern zu müssen, sind die Eintrittspreise nicht mehr Bestandteil der Satzung. Kinder bis 14 Jahre haben weiterhin freien Eintritt.