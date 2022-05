Der Baggersee im Naherholungsgebiet Johanniswiesen wird spätestens am 1. Juni kostenpflichtig wieder geöffnet, fast wie zu Bedingungen vor dem Ausbruch der Pandemie, die Saison läuft bis zum Ferienende Anfang September. Diesen Beschluss fasste der Gemeinderat Ende April. Es werden wieder Dauerkarten zum Preis von 20 Euro verkauft, jedoch voraussichtlich direkt über die Kasse vor Ort am See; die Tageskarten sollen 3 Euro und ermäßigt 1,50 Euro kosten.

Da die Gemeinde nach jetzigem Stand nicht mehr verpflichtet ist, bei einer Corona-Infektion die Ansteckungsketten nachzuverfolgen, werden die Karten nicht mehr online verkauft. Damit entstehen der Gemeinde keine Kosten mehr für die Online-Nutzung. Es sollen zum Regeln der Vorschriften am See je nach Wetter und Wochentag noch mehr Aufsichten als vor der Pandemie, aber weniger als in den letzten zwei Jahren, eingesetzt werden. Das Tragen von Schutzmasken wird in bestimmten Bereichen empfohlen, aber nach jetzigem Stand keine Pflicht. Für die Anzahl der Besucher wird es keine Obergrenze mehr geben, wenn die Aufsichtskräfte jedoch sehen, dass die Liegenflächen zu voll werden, können sie wie früher den Einlass zusätzlicher Badegäste stoppen.

Der Rat beschloss auch, dass 3500 Dauerkarten gedruckt werden, die Satzung zum Naherholungsgebiet muss gemäß des aktuellen Beschlusses aktualisiert werden.