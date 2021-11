In den kommenden zwei Wochen ist mit einem erhöhten Lkw-Aufkommen im Bereich Leimersheim zu rechnen. Der Grund dafür sind Fahrwasserbaggerungen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Oberrhein. Es geht darum, Engstellen und Fehltiefen im Rhein zu beseitigen.

„Wir haben noch immer Niedrigwasser und es besteht die Gefahr, dass Schiffe sich an dieser Stelle festfahren. Daher besteht dringender Handlungsbedarf, diese Engstelle zu beseitigen“, verdeutlicht Jörg Wagner, beim WSA verantwortlich für freifließende Wasserstraßen.

Bei den Arbeiten wird ein größeres Kranschiff zum Einsatz kommen. Das ausgebaggerte Material wird durch das Kranschiff zu einer Zwischenlagerfläche in der Nähe des Denkmals am Sportboothafen gebracht. Von dort wird das Material dann von der Firma Markus Wolf auf dem Landweg abgeholt und weiter verwertet.

Arbeiten müssen zeitnah und zügig geschehen

Ortsbürgermeister Matthias Schardt bittet die Bevölkerung um Verständnis: „Die Maßnahme dient dazu, eine potentielle Unfallstelle im Rhein zu beseitigen. Daher ist es wichtig, dass die Arbeiten zeitnah durchgeführt werden. Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für das erhöhte Verkehrsaufkommen in dieser Zeit. Durch die Tempo-30-Regelung wegen der Baustelle Schöpfwerk hoffen wir, dass sich die zusätzliche Lärmbelästigung in Grenzen halten kann“, so der Bürgermeister.