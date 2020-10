In der Nacht auf Dienstag, 13. Oktober, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Firmengelände eines Motorradhändlers in der Hagenbacher Industriestraße. Die Täter entwendeten einen Bagger der Marke Hitachi im Wert von zirka 60.000 Euro. Zur Verladung des Fahrzeugs dürften die Täter in der Nähe ein geeignetes Fahrzeug abgestellt haben, teilt die Polizei mit.