Ihre Verbundenheit mit ihrem zentralem Standort Bruchsal bringt die Badische Landesbühne vom 18. bis 26. März mit einer „Stadtgeschichten“ überschriebenen Festivalwoche zum Ausdruck. Unter den Motto „was war - was ist – was wird“ werden verschiedene Aspekte der Stadtgeschichte beleuchtet. „Endlich werden unsere Pläne Wirklichkeit“, freut sich der zum Ende dieser Spielzeit scheidende langjährige Intendant Carsten Ramm. Tatsächlich war die Veranstaltungswoche bereits für 2021 geplant gewesen, doch mache die Corona-Pandemie den Theatermachern eine Strich durch die Rechnung. Zum Glück konnten die Fördergelder aus dem baden-württembergischen Innovationsfonds auch für einen späteren Termin gesichert werden. Auf dem Programm der Festivalwoche stehen Inszenierungen, Lesungen, Mitmach-Projekte, ein Filmabend sowie verschiedene Gesprächsformate. So wird unter anderem der Dokumentarfilm „Seilersbahn“ zu sehen sein, mit dem Rainer Kaufmann das Areal erforschte, auf dem das Bruchsaler Wehrmachtsgefängnis stand, in dem 1944/45 über 50 Menschen enthauptet wurden.

Theater und Lesung

Auch sind drei Vorstellungen des Dokumentar-Theaterstücks „Mädchen mit Hutschachtel“ über das Schicksal der Bruchsaler Jüdin Edith Leuchter zu sehen, das Lisa Sommerfeldt eigens für die Landesbühne geschrieben hat. Die Lesung „Who wants to live forever“ wiederum ist der aus Bruchsal stammenden und ebenso blonden wie vollbusigen einstigen Filmdiva Barbara Valentin gewidmet. Sie soll des öfteren mit ihrem Freund Freddie Mercury in „Utes Bierbrezel“ gesessen haben. Eine Party gibt es am 25. März auch: Dann soll es nach der Devise „Living in a Ghost Town“ im „theater treppab“ rund gehen. Das „Stadtgeschichten“-Programm und weitere Informationen im Internet unter www.dieblb.de. Kartenvorverkauf unter Tel. 07251 72723 oder per E-Mail unter ticket@dieblb.de