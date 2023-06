Die Kreisverwaltung Germersheim hat das Badeverbot am Sollachsee aufgehoben. Eine erneute Probeentnahme durch das Gesundheitsamt am „Germersheimer See“ hat ergeben, dass keine Grenzwertüberschreitung an E. coli Bakterien mehr vorliegt. Die Stadt ist Eigentümerin des Gewässers und wird die entsprechende Absperrung sowie die Beschilderung mit dem Badeverbot wieder entfernen. Der Grenzwert für E. coli Bakterien liegt bei 1800 KBE/100 ml Wasser (koloniebildende Einheiten). Der nun gemessene Wert liegt bei 559 KBE/100ml. Am 21. Juni ergab die Probe einen Wert von 2095 KBE/100 ml.