Passend zu den weiter hohen Sommertemperaturen eine gute Nachricht von der Kreisverwaltung. Es darf wieder gebadet werden: Das Badeverbot am Germersheimer See ist aufgehoben. Die aktuellen Ergebnisse der mikrobiologischen Untersuchung unterschreiten die maßgeblichen Grenzwerte. Die am Freitag aufgestellten Verbotsschilder werden wieder entfernt.

Am letzten Freitag wurde wegen einer Grenzwertüberschreitung an Colibakterien und Enterokokken das Baden im gesamten See verboten. Die untere Wasserbehörde des Landkreises Germersheim hatte die Stadtverwaltung Germersheim darüber informiert, die die entsprechenden Warnschilder aufgestellt hatte.