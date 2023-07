Rein in Bus und Bahn und dann kostenlos ab ins Freibad: Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) lädt seine Kunden und Kundinnen zusammen mit den Karlsruher Bädern für Freitag, 14. Juli, ins Schwimmbad ein. Fahrgäste können laut Ankündigung an diesem Tag bei freiem Eintritt in den vier Karlsruher Freibädern ins kühle Nass eintauchen.

Die Voraussetzung für den kostenlosen Eintritt ins Schwimmbad ist eine tagesaktuell gültige Fahrkarte des KVV: Einfach am Eingang des jeweiligen Freibades die Karte vorzeigen. Dabei ist es laut Mitteilung egal, ob es sich um einen Einzelfahrschein oder ein Abo-Ticket handelt oder ob die Karte aus dem Fahrkarten-Automaten kommt oder auf dem Smartphone vorgezeigt wird. Auch ein beim KVV gekauftes Deutschlandticket oder JugendticketBW ermöglichen demnach einen freien Eintritt.

An der Aktion beteiligen sich das Turmbergbad und das Sonnenbad, die am Freitag, 14. Juli, jeweils von 9 bis 20 Uhr geöffnet sind. Das Rheinstrandbad Rappenwört, das von 14 bis 20 Uhr auf hat sowie das Freibad Rüppurr, dessen Öffnungszeiten am Freitag von 12 bis 19 Uhr, sind ebenfalls dabei. Weitere Informationen zur Badetag-Aktion gibt es im Internet unter www.kvv.de.