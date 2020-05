Die Bade- und Baggerseen im Landkreis bleiben weiterhin geschlossen. In dem ungechlorten Wasser sei die Übertragungsgefahr des Corona-Virus höher als in Schwimmbädern, die bald geöffnet werden sollen, teilt die Kreisverwaltung mit. Es sei nicht möglich Sicherheitsvorgaben einzuhalten. „Das Risiko, dass das Coronavirus im Getümmel an einem Baggersee übertragen wird, im Wasser oder auf der Liegewiese, ist sehr hoch“, so Landrat Brechtel.

Keine „Hotspots“ heraufbeschwören

Das Land hat bisher lediglich über die Öffnung der Freibäder – verbunden mit einem strengen Hygienekonzept – entschieden, nicht aber über Badeseen. „Wir wollen keine unkontrollierbaren Hotspots entstehen lassen“, sagt Brechtel. Bleiben die Infektionszahlen in den nächsten Wochen gering oder sinken weiter, dann könne über Lockerungen auch in sensiblen Bereichen wie Badeseen nachgedacht werden.

Der einhellige Entscheidung, die Badeseen noch nicht zu öffnen, haben der Landrat, Fachleute des Gesundheitsamtes und Bürgermeister im Kreis in einer Telefonkonferenz getroffen. Für die Freibäder arbeiten die Kommunen derzeit an Hygiene-Konzepten, die in den nächsten Tagen vorgelegt werden sollen.

