August König ist neuer Teamleiter des Freizeitbereichs mit Strandbad und Campingplatz in Rülzheim. Er ist Nachfolger von Patrick Brechtel, der in den kommunalen Vollzugsdienst der Verbandsgemeinde wechselte. Der 58-Jährige war fast 40 Jahre im Einzelhandel tätig, bevor er im Jahr 2020 zur Gemeinde kam. Dort führte er zunächst die Badeaufsicht und arbeitete beim Bauhof, bevor er 2021 fest zum Freizeitbereich wechselte. Seit 1. Juli ist er kommissarisch, seit 1. November fest verantwortlich für Badesee und Campingplatz.

Dort gebe es auch im Winter viel zu tun, berichtet er. Über den Winter stünden hauptsächlich Schnittarbeiten an Hecken und Sträuchern auf dem Campingplatz an. Zudem nutzten die Mitarbeiter des Freizeitbereichs die kalte Jahreszeit für Reparaturen. Am Badesee, dessen Wasserstand derzeit zurückgegangen ist, werde das Kraut am Ufer entfernt. Sobald das Wasser vor Beginn der nächsten Badesaison wieder steigt, wird voraussichtlich wieder der Einsatz eines Mähbootes erforderlich. Hier werde noch geprüft, ob dafür ein gebrauchtes Boot angeschafft wird, anstatt eines zu mieten. Die Wasserqualität des Badesees sei dank der Gewässerpflege und umfangreicher Kontrollen während der Badesaison „durchgängig hervorragend“ gewesen. Zweimal im Monat nähmen das Landesuntersuchungsamt und das Institut für Hygiene und Infektionsschutz der Kreisverwaltung Proben. Beanstandungen habe es nicht gegeben.

Mit mehr als 33.000 Besuchern sei die vergangene Saison erfolgreich gewesen, wenngleich der Besuch insbesondere unter der Woche und trotz weggefallener Corona-Beschränkungen geringer gewesen sei als erwartet. Trotzdem könne man sehr zufrieden sein. rud