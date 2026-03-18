Sie gelten als beliebtes Ostergeschenk, deshalb startet der Vorverkauf für die Saisonkarten für Badepark und Hallenbad schon am 23. März und damit rechtzeitig vor dem Osterfest. Die Karten sind vom 1. Mai bis zum 31. Dezember für das jeweils geöffnete Bad gültig. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, werden die Saisonkarten vom Verkaufsstart am 23. März bis zum 30. April zum Vorzugspreis angeboten. Ein Erwachsener zahlt für den kompletten Zeitraum regulär 110 Euro, bis 30. April zahlen Frühbucher nur 90 Euro. Familien mit mehr als 2 Kindern sparen mit dem Vorzugspreis sogar 45 Euro. Alle Preise und Infos zu den Saisonkarten sind im Internet unter https://www.baeder-woerth.de/preise-fuer-saisonkarten.html zu finden. Die Saisonkarten können im Onlineshop unter shop.baeder-woerth.de sowie an der Kasse des Hallenbades erworben werden.