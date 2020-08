Voraussichtlich am Montag, 31. August, entscheiden die Stadtwerke mit Blick auf die zu erwartenden Witterungsverhältnisse, wie lange der Badepark in dieser Saison noch geöffnet hat. Aktuell scheint ein Saisonende am Sonntag, 6. September, oder am Sonntag 13. September, als geeignet, heißt es auf Anfrage der RHEINPFALZ. In jedem Fall gelten andere Öffnungszeiten: Ab Dienstag, 1. September, hat der Badepark Wörth täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Gästezahl ist mit Blick auf die Corona-Pandemie auf 2250 Personen begrenzt. Innerhalb von 60 Betriebstagen wurde das Maximum seit 27. Juni an neun Betriebstagen erreicht. Das durchschnittlich tägliche Gästeaufkommen liegt bei etwa 870 Badegästen. Am Mittwoch,15. Juli, besuchten nur 28 Menschen den Badepark. Insgesamt kamen schon 52.000 Badegäste.

Zunächst war nur der Erwerb von Online-Tickets möglich. Dann wurde zusätzlich die Möglichkeit eröffnet, im Rathaus der Stadt Wörth persönlich eine von Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung vorzunehmende Buchung durchführen zu lassen, auch samstags- und sonntagsvormittags. „Dieses Angebot wurde, insbesondere von den sogenannten ’Golden Agern’ gerne, und in einer hohen Vielzahl, angenommen“, teilte Werksleiter Georg Werling mit.