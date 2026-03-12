Die vom SPD-Stadtverband initiierte Bürgerbefragung zur Zukunft der Bäderlandschaft der Stadt Wörth wird von CDU und FWG, die im Stadtrat eine Koalition bilden, heftig kritisiert. In einer vor wenigen Tagen veröffentlichten Stellungnahme erinnern CDU und FWG daran, dass von 2019 bis 2024 die SPD nicht nur den Bürgermeister, sondern auch den für die Bäder verantwortlichen ersten Beigeordneten gestellt habe. Dem damaligen ersten Beigeordneten werfen die Koalitionäre folgendes vor: „Für immer neue und zusätzliche Konzepte und Ideen wurden so rund 1,8 Millionen an Planungskosten für immer neue Varianten verausgabt, die durch keinen Beschluss gedeckt waren. Während die SPD jetzt plötzlich die Bürger befragen möchte, hat sie in ihrer Verantwortungszeit nicht mal die Gremien gefragt.“

Bei dem damaligen ersten Beigeordneten handelt es sich um Rolf Hammel, der dieser Darstellung widerspricht. Die erwähnten 1,8 Millionen Euro seien im Planungsprozess ab 17. September 2020 entstanden. „Also ab dem Zeitpunkt, zu dem der Stadtrat mit großer Mehrheit die Planungen und die Beauftragung des Architekturbüros Kauffmann, Theilig und Partner aus Esslingen für das Ganzjahresbad beschlossen hat“, stellt Hammel klar. Im weiteren Verlauf habe er fortwährend im zuständigen Ausschuss und im Stadtrat informiert, was sich in den entsprechenden Sitzungsprotokollen nachlesen lasse. Im Stadtrat erfolgte am 6. Juli 2021 eine weitere – einstimmige – Beauftragung der Fachplanungsleistungen. Und am 14. Dezember 2021 wurde vom Stadtrat mit 25 Ja-Stimmen, bei 2 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen, eine Budget-Anpassung beschlossen. Er habe immer Wert auf Transparenz gelegt, so Hammel. Mehrfach habe er seinem Nachfolger angeboten, ihn im Detail darüber zu informieren, „wo wir stehen“. Doch das Angebot sei nicht einmal angenommen worden, sagt Hammel.