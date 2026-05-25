Der Sommer ist da. Und am Donnerstag startet auch der Badepark in die neue Saison. Kleiderordnung und Besucherampel gelten auch in diesem Jahr. Neuerungen gibt es aber auch.

Nach den chaotischen Zuständen an den beiden Hitzewochenenden Ende Juni vergangenen Jahres hatte die Stadt eine Besucherobergrenze für den Badepark festgelegt. Diese sieht vor, dass sich maximal 3000 erwachsene Tageskartenbesitzer gleichzeitig im Freibad aufhalten dürfen. Insgesamt sollen höchstens 3500 Erwachsene gleichzeitig im Badepark sein; 500 Plätze sind für die Besitzer von Saisonkarten reserviert. Diese Verfügung gilt weiter.

Im vergangenen Jahr war auch beschlossen worden, dass auf der Homepage der Stadt beziehungsweise der Internetseite der Bäder eine sogenannte Besucherampel geschaltet werden soll. „Um eine genaue Erfassung der Anzahl der Badegäste im Bad zu ermöglichen, wurde der Verkauf der Tagestickets auf den Online-Shop und den Kassenautomaten vor Ort festgelegt. So können Besucherinnen und Besucher beim Ticketkauf direkt sehen, ob noch ausreichend Tickets verfügbar sind. Die Zahl der Tickets wird mit 500+ angezeigt, wenn unter 2500 erwachsene Badegäste ein Ticket erworben haben. Danach wird die genaue Zahl der Resttickets angegeben. Auf eine farbliche Darstellung in Form einer Ampel wurde daher verzichtet“, beschrieb die Stadt im vergangenen Jahr die Regelung. Da der Restsommer 2025 eher durchwachsen war, kam die Ampel nicht zum Einsatz. Und wie sieht es in dieser Badesaison aus? „Ja, die Besucherampel gilt auch in diesem Jahr“, bestätigt der für die Bäder zuständige erste Beigeordnete Peter Pfaff (CDU).

Wieder Security im Einsatz

Bürgermeister Steffen Weiß ( FWG) hatte im vergangenen Jahr die zunehmende Rücksichtslosigkeit in unserer Gesellschaft beklagt, die sich auch beim Besuch im Schwimmbad zeige. Vor allem beim Parken rund um den Badepark werde sich über Anordnungen und Verkehrszeichen hinweggesetzt. Zudem nehme auch die Respektlosigkeit gegenüber dem Schwimmbadpersonal zu. Als Folge wurde die Anzahl der Security-Mitarbeiter im Bad von 8 auf 12 aufgestockt. Zusätzlich wurden Sicherheitsleute auf den Parkplätzen eingesetzt. Ohne Security geht es auch in dieser Saison nicht. „Die Security bleibt“, betont Pfaff. Zunächst plane man mit etwa 30 Prozent weniger Security-Personal als im vergangenen Jahr. „Aber es stehen weitere Kräfte auf Abruf bereit, etwa wenn wir eine längere Hitzephase haben. Wir steuern das je nach Bedarf hauptsächlich am Wochenende“, sagt Pfaff.

Für Diskussionen sorgte im vergangenen Jahr auch die neu eingeführte Kleiderordnung. Diese habe ihre Wirkung und deshalb werde daran auch nichts geändert, so Pfaff. Aus Sicherheitsgründen bleiben demnach weite aufschwimmende Gewänder verboten; Burkinis sind dagegen erlaubt. Zudem ist eng anliegende Badekleidung erwünscht. Diese muss aus Kunstfaser sein, Baumwolle ist nicht gestattet. Babys und Kleinkinder müssen Einweg-Schwimmwindeln oder Badehosen mit abschließendem Bein tragen. Eine Neuerung sind WC-Container, die im Kinderspielbereich aufgestellt wurden, um Eltern und Kindern den langen Weg zu den Toiletten zu ersparen.

Wärmehalle bleibt geschlossen

Wegen eines Defekts in der Technik der Lüftungs- und Badewassertechnik musste die Wärmehalle im vergangenen Jahr kurz nach dem Saisonstart geschlossen werden. Die geschätzten Reparaturkosten lagen damals bei 200.000 bis 300.000 Euro. Zu viel. Die Wärmehalle bleibt weiter geschlossen.

Als im November im Bäderausschuss die Ergebnisse der Workshops vorgestellt wurden, in denen intensiv über die Zukunft der Bäderlandschaft in der Stadt diskutiert worden war, hieß es, dass bis zu einer endgültigen Entscheidung – die noch aussteht – Ansätze erarbeitet werden sollen, um Betriebskosten einzusparen. Die Ansätze wurden laut Pfaff erarbeitet. „Die Einsparmöglichkeiten waren aber zu gering. Nur komplette Schließungen ganzer Becken hätte einen sechsstelligen Einsparungsbetrag erbracht“, sagt Pfaff. So würde eine Reduzierung der Wassertemperatur von einem Grad eine Ersparnis von nur 5750 Euro pro Saison bringen. Pfaff: „Bei 2 Grad Reduzierung bewegt man sich schon an der Wohlfühlgrenze. Das ist es uns nicht wert gewesen.“

Im Wellenbad wird nicht gespart

Überlegungen gab es auch, den Betrieb des Wellenbads zu reduzieren. Dieses wird einmal pro Stunde für 10 Minuten angeschaltet. „Pro Welle fallen Kosten von circa 3,60 Euro an. Bei einer Reduzierung der Laufzeit um 30 Prozent kostet eine Welle 2,52 Euro“, rechnet Pfaff vor. Auch hier gingen die geringen Einsparungen zu Lasten des Badevergnügens. Die Umsetzung möglicher Einsparungen war für diese Saison sowieso nicht möglich. Denn: Die Entscheidungen wären laut Pfaff nach dem Verkaufsstart der Eintrittskarten gefallen. „Wir wollen den Besuchern den vollen Spaß des Badeparks bieten und arbeiten jeden Tag daran, dass alles funktioniert“, verspricht der erste Beigeordnete. Es könne aber etwas für den Betrieb Wichtiges ausfallen, so dass auf Teile des Angebotes verzichtet werden müsse. „Außerdem haben wir immer noch akuten Personalmangel. Mit viel Einsatz und Sonderschichten konnten wir im vergangenen Jahr die Öffnungszeiten einhalten und mussten nicht, wie in vielen umliegenden Bädern, die Öffnungszeiten reduzieren oder sogar komplette Tage schließen“, so Pfaff.

Info

Bis einschließlich Sonntag, 14. Juni, ist der Badepark täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Montag, 15. Juni, sind die Öffnungszeiten täglich von 9 bis 20 Uhr, an Samstagen und Sonn- und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Frühbadetag ist immer freitags ab 7 Uhr. Der Bäderbetrieb rät dazu, für den Kauf von Eintrittskarten den Onlineshop unter https://shop.baeder-woerth.de zu nutzen. Mit den E-Tickets kann der Badepark direkt über die Drehkreuze betreten werden. Der Eintritt beträgt wie im vergangenen Jahr 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche. Die Saisonkarte kostet 110 Euro für Erwachsene und 55 Euro für Jugendliche ist sie vom 1. Mai bis 31. Dezember gültig. Weitere Informationen unter www.baeder-woerth.de. Telefonisch ist der Badepark zu den Öffnungszeiten unter 07271 131-480 erreichbar.

