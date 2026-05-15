Am 28. Mai startet der Badepark Wörth in die neue Saison. Während der Vorsaison bis einschließlich Sonntag, 14. Juni, ist der Badepark täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ab Montag, 15. Juni, sind die Öffnungszeiten täglich von 9 bis 20 Uhr, an Samstagen und Sonn- und Feiertagen von 9 bis 19 Uhr. Frühbadetag ist immer freitags ab 7 Uhr. Der Bäderbetrieb der Stadt Wörth am rät dazu, für den Kauf von Eintrittskarte n den Onlineshop unter https://shop.baeder-woerth.de zu nutzen. Mit den E-Tickets kann der Badepark direkt über die Drehkreuze betreten werden. Vor Ort ist am Kassenautomaten nur Kartenzahlung möglich. Der Eintritt beträgt wie im vergangenen Jahr 9 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Jugendliche. Die Saisonkarte macht es günstiger: für nur 110 Euro für Erwachsene bzw. 55 Euro für Jugendliche ist sie vom 1. Mai bis 31. Dezember gültig. Aktuelle Informationen sind jederzeit auf der Homepage der Bäder unter www.baeder-woerth.de erhältlich; telefonisch ist der Badepark zu den Öffnungszeiten unter 07271 131-480 erreichbar. Der letzte Öffnungstag des Hallenbades ist am Samstag, 23. Mai.