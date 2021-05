Schwimmen ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen und fördert das Wohlbefinden. Zum dem gehört auch die Nächstenliebe. Die aber kann auch in angenehm warmen Wasser eines Schwimmbades eiskalt baden gehen, wie RHEINPFALZ-Beobachtungen ergaben. Legen doch manche Besucher mit den Kleidern auch die Hemmungen ab.

Da gibt es den Herrn der Ringe, den enttaillierten Speckgürtelträger. Seines immensen Gewichtes dank der tragenden Eigenschaft des Wassers entledigt, planscht er ebenso beseligt wie rücksichtslos umher. Letzteres macht sich besonders unangenehm bemerkbar, wenn er vom Sprungbrett ins Nasse bombt. Denn nunmehr produziert er eine Flut von einer solchen Heftigkeit, wie sie sonst nur im Zoo beobachtet wird. Dann, wenn der Tierheger Fische ins Wasser wirft und sich Walrosse vom Felsen herunter hinein wuchten. Wehe, wenn der vorbeiziehende Schwimmer Atem holen will und daher den Mund offen hat.

Unter den Schwimmern wiederum gibt es den auf Styling bedachten Bassin-Ästheten. Der führt seine Bewegungen mit der beharrlichen Betulichkeit eines kurz vorm Pensionsgang stehenden Oberstudienrats, der sich fest vorgenommen hat, sich nicht mehr über die Gören und Bengel um ihn herum aufzuregen.

Dieser Poolschwärmer gleitet aufreizend langsam dahin und erinnert in seinem verinnerlichten Blick an eine Passage aus Ludwig Thomas „Der Münchener im Himmel“. An jene, als am Dienstmann Alois ein fortwährend „Hosianna“ säuselnder Langweiler völlig vergeistigt vorbeischwebt.

Wassergeister dieser Art stören niemanden. Versehentliches Rempeln beantworten sie mit einem Augenaufschlag, der in seiner Entsagungsschwere an die Mimik des Stadtrats-Koalitionsführers erinnert, wenn er einem Antrag der Opposition zustimmen muss.

Dann gibt es den Typ des Bahnenbolzers. Er ist der Gefährlichste all derer, die der verwässerten Fitomanie verfallen sind. Diese Sorte Kraftmensch pflügen kraulend alles unter, was sich links und rechts ihrer Schwimmlinie bewegt. Unglückliche, denen sie gar vor den Bug, werden ebenso wort- wie gnadenlos versenkt.

Das Aufsichtspersonal übt im Geiste die Wiederbelebung der Abgesoffenen und schaut ansonsten diskret zur Seite. Denn unter den bahnbrechenden einsamen Wölfen des Hallenbads befinden sich gelegentlich hochgestellte Persönlichkeiten, die auch außerhalb des Wassers unangenehm werden können. Es sei allerdings darauf hingewiesen: Das scharfe Rot ihrer Augen rührt allein vom Chlor im Bassin.

Ganz anders verhält es sich mit den Formationsschwimmerinnen. Sie sind längst aus dem Alter heraus, in dem sie auf Sylt zur „Miss Woge“ hätten gekürt werden können. Wogen freilich tun sie im Hallenbad geradezu beängstigend.

Als Duo, Trio und gar Quartett langsam nebeneinander schwimmend, machen diese Damen auch den coolsten Schwimmer heiß. Vor Zorn. Versperrt doch ein solches Geschwader schwatzender Hausfrauen in seiner Breithüftigkeit dem Rest des Bassins ausdauernd den Weg.

Mehr oder minder dezente „Bahn frei“-Hinweise - gern auch verabreicht in Form aufspritzenden Beinschlags beim Passieren der Bastionen sportiver Klatschsucht - pflegen umgehend beantwortet zu werden. Und zwar so, wie es sich in den langen Jahren ehelicher Gefechtsbereitschaft als probat erwiesen hat. Mit Keifen.