Das Baden im Germersheimer Baggersee ist verboten. Das Gesundheitsamt hatte eine Grenzwertüberschreitung an Colibakterien und Enterokokken festgestellt. Die Wasserbehörde des Kreises hat die Stadtverwaltung informiert, dass Warn- und Badeverbotsschilder aufzustellen sind. Die Analyse der Gewässerprobe hat 34660 koloniebildende Einheiten (KBE) pro 100 Milliliter ergeben. Der Grenzwert liegt bei 1800 KBE. Der Schwellenwert an Enterokokken (700 KBE/100 ml) wurde mit 5035 KBE/100 ml ebenfalls überschritten. Am Montag soll eine weitere Wasserprobe untersucht werden.